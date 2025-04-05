ترامب ينشر مشاهد لغارة استهدفت تجمعا للحوثيين غرب اليمن (فيديو)

بث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة غرب اليمن ويظهر استهداف المقاتلات الحربية تجمعًا لحوثيين قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على السفن في البحر الأحمر.

ترامب ينشر مشاهد لغارة استهدفت تجمعًا للحوثيين غرب اليمن

وعلق ترامب على الفيديو الذي نشره على منصة "إكس" قائلًا: "اجتمع هؤلاء الحوثيون لتلقي تعليمات بالهجوم. عفوًا، لن يكون هناك هجوم من قبل هؤلاء الحوثيين!".

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025

وأضاف: "لن يغرقوا سفننا مرة أخرى!"، دون الإشارة إلى تاريخ الضربة ومكان الاجتماع الحوثي المستهدف.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال الجمعة إن 70 من عناصر الحوثيين، بينهم قيادات وخبراء من إيران، لقوا مصرعهم في ضربة جوية دقيقة نفذتها القوات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة تجمعًا للجماعة جنوب منطقة الفازة الساحلية بمحافظة الحديدة.

وأوضح الإرياني عبر منصة "إكس" أنه، ووفقًا لمصادر ميدانية، فإن الضربة استهدفت موقعًا كان يُستخدم للتخطيط لهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع جماعة الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها بدقة، مما أدى إلى مقتل المئات من العناصر بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث.

الحوثيون يعلنون قصف هدف عسكري في تل أبيب وإسقاط طائرة أمريكية

وأمس الجمعة، أعلن الحوثيون في اليمن، قصف هدف عسكري في تل أبيب وسط إسرائيل بطائرة مسيرة، وإسقاط طائرة استطلاع تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل في أجواء محافظة صعدة أقصى الشمال.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وذكر سريع أن الدفاعات الجوية لقوات الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع "Giant Shark F360" تعمل لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأفاد المتحدث العسكري بأنه تم إسقاط الطائرة الاستطلاعية بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

ومنذ منتصف مارس تشن الولايات المتحدة غارات على مناطق الحوثيين تقول إنها تستهدف قدرات الجماعة العسكرية وتقتل قادة الحوثيين العسكريين الذين يشنون الهجمات البحرية.

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