السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون قصف هدف عسكري في تل أبيب وإسقاط طائرة أمريكية بصعدة (فيديو)

المتحدث العسكري للحوثيين
المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، فيتو

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الجمعة، قصف هدف عسكري في تل أبيب وسط إسرائيل بطائرة مسيرة، وإسقاط طائرة استطلاع تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل في أجواء محافظة صعدة أقصى الشمال.


وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".

ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًّا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وارتكاب المجازر بشكل يومي وبدعم أمريكي".

 

من ناحية أخرى، ذكر سريع أن الدفاعات الجوية لقوات الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع "Giant Shark F360" تعمل لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأفاد المتحدث العسكري بأنه تم إسقاط الطائرة الاستطلاعية بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأهابت قوات الحوثي "بكافة الأحرار إلى سرعة التحرك انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، فهذه الجرائم المروعة ترتكب في غزة وغدا قد تكون في مدن وعواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى"، بحسب ما جاء على لسان المتحدث العسكري للجماعة.

وتشن جماعة الحوثي هجمات بين الحين والآخر على أهداف في إسرائيل وذلك دعمًا لغزة.

وفي المقابل، تتعرض مناطق واسعة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، لموجة مكثفة من الهجمات الجوية الأمريكية منذ منتصف مارس 2025.

وردًّا على الهجمات الأمريكية، أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر، كما استأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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