الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

البنتاجون يعترف بفشل عملياته العسكرية فى تدمير ترسانة الحوثيين

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في الكونجرس قولهم ان الجيش الأمريكي فشل في تدمير ترسانة الحوثي.

تأثير هجمات الجيش الأمريكي على جماعة  الحوثي

وقال  مساعدين في الكونجرس،  إن "مسؤولي البنتاجون أقروا، خلال جلسات إحاطة مغلقة في الأيام الأخيرة، بأنه لم يحرز سوى نجاح محدود في تدمير ترسانة الحوثيين الضخمة من الصواريخ والطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ، الموجودة  معظمها تحت الأرض".

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وأضاف المسؤولون الذين اطلعوا على مذكرات تقييم سرية بشأن الأضرار، أن "القصف كان أعنف من الغارات التي شنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأكبر بكثير مما أعلنت عنه وزارة الدفاع".

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن "مسلحي الحوثيين عززوا العديد من مخابئهم ومواقعهم المستهدفة الأخرى، ما أحبط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجمات الجماعة الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وفي غضون 3 أسابيع فقط، استخدم البنتاجون ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والموظفين الهائلة لنشر حاملتي طائرات، وقاذفات B-2 إضافية، وطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى منظومات دفاعات جوي طراز "باتريوت" و"ثاد" في الشرق الأوسط، وفقًا للمسؤولين.

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جماعة الحوثى الجيش الأمريكي الكونجرس البنتاجون البحر الأحمر

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