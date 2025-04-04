أهلي 2005 يفوز على سموحة بهدف في دوري الجمهورية

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، في تحقيق الفوز على ضيفه سموحة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب للمنافسة على اللقب.

تقدم هشام مصطفى للأهلي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ونجح أحمد عزت في تعزيز تقدم الفريق بإضافة الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

تشكيل أهلي 2005 أمام سموحة

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

خط الدفاع: يوسف جمال - إسلام عبد الله - محمود لبيب - فارس الشافعي.

خط الوسط: آدم سمير - أحمد وحيد - يوسف إسلام - هشام مصطفى- يوسف محمد.

خط الهجوم: محمد أحمد "شيبا".

وشارك عبد الرحمن عماد بدلًا من إسلام عبد الله، وحسام عادل بدلًا من محمد أحمد "شيبا"، ومحمد رضا بدلًا من يوسف عفيفي، وسيف أيمن بدلًا من هشام مصطفى، وأحمد عزت بدلًا من يوسف إسلام.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 55 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في 3 مباريات، وخسارة 3 مباريات.

وفاز «أهلي 2005» على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح.

وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 4، وفاز على بروكسي 1 - 0، وخسر أمام المقاولون 1 - 2، وتعادل مع بروكسي 1 - 1، وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 5، وفاز على إنبي 2 - 0، وعلى المقاولون 2 - 0، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام الزمالك 1 - 0، وفاز على سموحة 2 - 0، مسجلًا 44 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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