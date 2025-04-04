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رياضة

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجة الهلال في دوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل بموريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة الهلال السوداني  

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة. 

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا قبل تدريبات الكرة التي اشتملت على الجوانب الخططية. 

كان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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