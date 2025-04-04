سيدات طائرة الأهلي يفوز على سوكوسيم السنغالي في بطولة إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على سوكوسيم السنغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة إفريقيا المقامة حاليًّا في نيجيريا.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا في تمام الساعة الثالثة، ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في تحقيق الفوز بفضل الضربات الساحقة والدفاع القوي والإرسال المتقن.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» على سوكوسيم في الشوط الأول بنتيجة 25-10، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-14، قبل أن يحسم الفريق الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-6.

ويواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره لا لوا الكونغولي غدًا في ثانية مباريات دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

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