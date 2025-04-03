الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم، عن تعرض أكثر من 300 شخص لتسمم غذائي بسبب تناول شاورما الدجاج، التى تعد الوجبة الأكثر شعبية فى تركيا.

أكثر من 300 حالة تسمم بالشاورما في كوجالي التركية



ووفق لقناة “إن تي في” التركية، أن أكثر من 300 شخص تعرضوا لـ التسمم الغذائي بسبب شاورما الدجاج في مقاطعة كوجالي غربي تركيا.

وحسب معلومات القناة، بدأ زبائن أحد محلات الشاورما في مقاطعة كوجالي غربي تركيا يشتكون من الغثيان وآلام في المعدة، وأكثر من 300 شخص أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي ونقلوا إلى المستشفيات.

وأشارت القناة التركية، إلى أن بعض المصابين بالتسمم الغذائي غادروا المشافي بعد تلقي العلاج، لكن حالة اثنين منهم ما زالت حرجة.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشرطة أغلقت المطعم الذي حصلت بسببه حالات التسمم، وقامت مؤسسات الرقابة الصحية بأخذ عينات طعام من المطعم لإجراء التحاليل الضرورية عليها، وتم فتح تحقيق بهذا الشأن.

ويحصل التسمم الغذائي عادة بسبب تناول طعام فاسد أو ملوث ببعض أنواع المواد الكيميائية أو البكتيريا أو الفيروسات.

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