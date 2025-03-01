التسمم الغذائي، أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

التسمم الغذائي هو مرض شائع ينتج عن تناول طعام أو شراب ملوث بالبكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، أو السموم. ويؤدي التلوث إلى التهاب في المعدة والأمعاء، وهي حالة تعرف أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء.

ما هو التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي هو نوع من التهاب المعدة والأمعاء يحدث عندما يكون مصدر العدوى هو الطعام أو الشراب الملوث، وغالبًا ما يشار إليه باسم "إنفلونزا المعدة"، على الرغم من أنه لا علاقة له بفيروس الإنفلونزا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض التسمم الغذائي

تختلف أعراض التسمم الغذائي اعتمادًا على نوع الكائن الحي المسبب للعدوى، ولكنها تشمل عادةً:

الإسهال (قد يكون مائيًا أو مصحوبًا بدم أو مخاط)

الغثيان والقيء

آلام وتقلصات في البطن

الحمى والقشعريرة

فقدان الشهية

الجفاف (خاصة عند الأطفال وكبار السن)

أسباب التسمم الغذائي

يمكن أن يحدث التسمم الغذائي بسبب مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك:

البكتيريا: مثل السالمونيلا، الإشريكية القولونية، العطيفة، والشيغيلا.

الفيروسات: مثل فيروس الروتا والنوروفيروس.

الطفيليات: مثل الجيارديا والكريبتوسبوريديوم.

السموم: التي تنتجها بعض البكتيريا، مثل المطثية الوشيقية.

علاج التسمم الغذائي

في معظم الحالات، يتحسن الأشخاص المصابون بالتسمم الغذائي من تلقاء أنفسهم في غضون بضعة أيام. ومع ذلك، من المهم اتخاذ خطوات لمنع الجفاف وتخفيف الأعراض.

وتشمل العلاجات الموصى بها:

الراحة: الحصول على قسط وافر من الراحة لمساعدة الجسم على التعافي.

الترطيب: شرب الكثير من السوائل الصافية، مثل الماء ومحلول معالجة الجفاف الفموي، لتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة.

النظام الغذائي الخفيف: تناول الأطعمة الخفيفة واللطيفة على المعدة، مثل الموز والأرز والخبز المحمص.

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية مضادة للإسهال أو القيء في بعض الحالات.

الوقاية من التسمم الغذائي

يمكن اتخاذ عدة خطوات للوقاية من التسمم الغذائي، بما في ذلك:

غسل اليدين: غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام.

طهي الطعام جيدًا: طهي اللحوم والدواجن والبيض جيدًا لقتل البكتيريا الضارة.

تجنب التلوث المتبادل: فصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة المطبوخة لمنع انتشار البكتيريا.

تبريد الطعام بشكل صحيح: تبريد الأطعمة القابلة للتلف بسرعة لمنع نمو البكتيريا.

تجنب الأطعمة المشكوك فيها: تجنب تناول الأطعمة التي تبدو أو تشم أو تتذوق بشكل غير طبيعي.

الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم الغذائي

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي هم:

الأطفال الصغار

كبار السن

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

يجب طلب المساعدة الطبية إذا ظهرت أي من الأعراض التالية:

الجفاف الشديد (مثل جفاف الفم والعطش الشديد والدوخة)

الإسهال الدموي

الحمى الشديدة

القيء المستمر

أعراض عصبية (مثل ضعف العضلات أو التنميل)

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