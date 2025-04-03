وزير خارجية الاحتلال: تركيا تلعب دورا سلبيا في سوريا ولبنان ومناطق أخرى

قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن تركيا تلعب دورا سلبيا في سوريا ولبنان ومناطق أخرى.

وصباح اليوم، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات الجوية في سوريا تعد رسالة تحذيرية لما قد يحدث في المستقبل.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، حذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا من أنه إذا سمح بدخول قوات معادية لإسرائيل فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا.

طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع عسكرية في سوريا

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، أسفرت عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق وريف حمص وحماة.

ووفقًا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار تيفور (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى مطار حماة العسكري، ما يشير إلى هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري.

هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري

كما طالت إحدى الغارات مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق، وهو منشأة سبق أن استُهدفت عدة مرات في غارات سابقة، وتعرضت لأضرار جسيمة.

كما أشارت مصادر محلية إلى أن ضربة أخرى استهدفت مبنى للبحوث العلمية في حماة.

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