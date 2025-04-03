أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بالإسكندرية، موعد زيادة أسعار الوقود وتطبيق رسوم ترامب على مصر، آخر تطورات واقعة ضحية نمر طنطا

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع سيدة وأبنائها الثلاثة وإصابة زوجها في انهيار عقار الإسكندرية

لقيت سيدة وأبناؤها الثلاثة مصرعهم وأصيب زوجها، في انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الجمرك بحارة النخلة التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على مصر، حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزمة التعريفات الجمركية، والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده، مؤكدا أنه يقوم بذلك لجعل بلاده في المقدمة وشعبه في وضع أفضل بخفض الدين وتعزيز الخزانة الأمريكية، وإنعاش الشركات.

قبل مناسبة شهيرة، موعد زيادة أسعار الوقود بعد إعلان خطة رفع الدعم

بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر ينتظر المصريون زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطة رفع الدعم عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية عام 2025، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويتم ذلك وفق خطة إصلاحات اقتصادية تعمل عليها الحكومة من أهم بنودها تحويل الدعم العيني إلى نقدي في مجالات أخرى كالتعليم والصحة في ظل مطالبة صندوق النقد الدولي بالإسراع برفع الدعم عن المواد البترولية وبيعه للمواطن بسعره المحدد عالميا.

6 درجات مرة واحدة، الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من ظاهرة مقلقة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تترواح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الأحد المقبل يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

أيام قليلة ومن بينها مصر، البيت الأبيض يحدد موعد تنفيذ قرار ترامب بفرض رسوم جمركية

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الدول سيدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل الجاري وفي 9 أبريل على البلدان التي تعاني من أكبر عجز تجاري.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات والمواجهات القوية في مختلف الدوريات والبطولات أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما.

نائب محافظ الغربية يزور مصاب سيرك طنطا ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة (صور)

أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لزيارة محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

ضربت أعاصير وعواصف عنيفة أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي، الأربعاء، مما أدى إلى سقوط خطوط كهرباء وأشجار وتدمير أسطح منازل ونثر الحطام على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء.

الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بعد الرسوم الجمركية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية أكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، بما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

تشييع جثمان إيناس النجار في مسقط رأسها بمدينة صفاقس التونسية (فيديو)

شيعت جنازة الفنانة الراحلة إيناس النجار بمقابر الأسرة بمدينة صفاقس في تونس.

بعد الفوز على إيفرتون، كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

اقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

احتفت بها أنجلينا جولي، تعليم الكبار بالمنوفية تنعى "الحاجة زبيدة" أيقونة محو الأمية في مصر

نعت هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنوفية، برئاسة سحر سويلم مدير الفرع، السيدة زبيدة الصعيدي، والتي حصلت على شهادة محو الأمية في عمر السابعة والثمانين، بعد أن توفيت عن عمر يناهز 89 عامًا.

مصدر مقرب من إدارة ترامب: إيران قد تختفي بحلول سبتمبر

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن مصدر مقرب من إدارة الرئيس دونالد ترامب أن إيران قد تواجه خطر "الزوال" بحلول سبتمبر المقبل إن لم تمتثل لمطالب واشنطن وتوقف سعيها لامتلاك سلاح نووي.

انهيار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية

افتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.

38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

كشفت مجلة فوربس، عن مفاجأة لأول مرة في عدد المليارديرات لعام 2025، مؤكدة تواجد 247 مليارديرًا جديدًا مقارنة بعام 2024.

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

تعمل شركة COMAC الصينية على مشروع لتطوير طائرة ركاب سرعتها تفوق سرعة الصوت، وتصدر معدلات قليلة من الضوضاء.

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