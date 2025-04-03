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مصرع سيدة وأبنائها الثلاثة وإصابة زوجها في انهيار عقار الإسكندرية

انهيار عقار الجمرك
انهيار عقار الجمرك بمحافظة الإسكندرية

لقيت سيدة وأبناؤها الثلاثة مصرعهم وأصيب زوجها، في انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الجمرك  بحارة النخلة التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية. 

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وانتشلت قوات الحماية المدنية جثث الضحايا من أسفل الأنقاض، وهم أسرة مكونة من أب وأم وثلاث بنات، كانوا متواجدين داخل العقار المنهار.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن انهيار جزئي لعقار في حارة النخلة، دائرة قسم الجمرك.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. 

وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وتبين انهيار العقار ووجود ضحايا تحت الأنقاض أسفل العقار وهم أسرة مكونة من 5 أشخاص: الأب، الزوجة، وثلاث بنات. 

وتم نقل الجثث إلى المشرحة، فيما تم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بمنطقة الجمرك بحارة النخلة بمحافظة الاسكندرية الحماية المدنية

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