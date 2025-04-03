أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

ضربت أعاصير وعواصف عنيفة أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي، الأربعاء، مما أدى إلى سقوط خطوط كهرباء وأشجار وتدمير أسطح منازل ونثر الحطام على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا طارئا من إعصار لفترة وجيزة في شمال شرق أركانسو، وكتب على منصة "إكس": "هذا وضع يهدد الحياة. ابحثوا عن مأوى فورا".

وأُطلقت عشرات التحذيرات من الأعاصير والعواصف الرعدية الشديدة في أجزاء من ولايات أركانسو وإلينوي وميزوري وميسيسيبي، حيث اجتاحت العواصف هذه الولايات وغيرها في المساء.

🚨#BREAKING: A Tornado Emergency has been issued for an extremely large and violent tornado on the ground



📌#Lakecity | #Arkansas



The National Weather Service has issued a tornado emergency for Blytheville, Trumann, Lake city and Gosnell, Arkansas, as a confirmed, massive, and… pic.twitter.com/F1pWmcBZ4T — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 2, 2025

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذه الأحوال الجوية العنيفة إلى ارتفاع درجات الحرارة نهارا، إلى جانب الغلاف الجوي غير المستقر والرياح القوية، والرطوبة العالية القادمة من خليج المكسيك.

ومن المتوقع أن تزداد مخاطر الفيضانات المفاجئة خلال الأيام المقبلة في الجنوب والغرب الأوسط، مع تحول العواصف الرعدية المتجهة شرقا إلى عواصف فائقة القوة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أن "العواصف القوية ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة خطيرة ومهددة للحياة حتى يوم السبت"، مشيرا إلى أن أكثر من 30 سنتيمترا من الأمطار قد تتساقط خلال الأيام الأربعة المقبلة.

Video of a strong tornado in Lake City Arkansas this evening. VIOLENT TORNADO NEAR LAKE CITY, ARKANSAS.

This tornado has moved into the Missouri bootheel and is no longer a threat.

Remain weather aware!https://t.co/OM2o2IYUtA pic.twitter.com/v46h2Cq2vY — News Channel3 Now (@newschannel3now) April 3, 2025

وأضافت هيئة الأرصاد أن "هذا نادر الحدوث، ويقع مرة واحدة في الجيل أو حتى في العمر كله"، لافتة إلى أن "كميات هطول الأمطار والتأثيرات المحتملة قد تكون تاريخية".

ووفقا لمركز التنبؤ بالعواصف ومقره أوكلاهوما، فإن أكثر من 90 مليون شخص معرضون لخطر الطقس العنيف في منطقة واسعة تمتد من تكساس إلى مينيسوتا ومين.

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