قبل مناسبة شهيرة، موعد زيادة أسعار الوقود بعد إعلان خطة رفع الدعم

رفع أسعار الوقود، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر ينتظر المصريون زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطة رفع الدعم عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية عام 2025 وذلك وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويتم ذلك وفق خطة إصلاحات اقتصادية تعمل عليها الحكومة من أهم بنودها تحويل الدعم العيني إلى نقدي في مجالات أخرى كالتعليم والصحة في ظل مطالبة صندوق النقد الدولي بالإسراع برفع الدعم عن المواد البترولية وبيعه للمواطن بسعره المحدد عالميا.

موعد زيادة أسعار الوقود

وأكد مصدر بوزارة البترول لـ"فيتو"، أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي مساء الخميس الثالث من الشهر الحالي وذلك قبل الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشيرا إلى أن الانعقاد سيكون أول اجتماع للجنة في عام 2025.

وأضاف المصدر، أن الانتهاء من رفع الدعم عن الوقود سيتم على ثلاث مراحل في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.



وأوضح أن اللجنة ستنعقد ثلاث اجتماعات هذا العام وهي كالتالي الاجتماع القادم في شهر إبريل الحالي واجتماع يوليو المقبل، والاجتماع الأخير سيكون في نهاية أكتوبر وبذلك يكون تم رفع الدعم نهائيا عن أسعار البنزين بجميع مشتقاته مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار وأنبوبة البوتجاز لارتباطهما الوثيق بحياه المواطن اليومية مما يؤثر على ارتفاع كثير من السلع الغذائية والمواصلات.

زيادة 10% مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

واكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أن الزيادة القادمة ستكون بنسبة 10% وفقا لآخر تسعير على أن يتم رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية.

وفي ذات السياق أشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم بمراجعة أسعار البنزين والسولار والغاز للأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لآلية التسعير التي تربط الأسعار المحلية بتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار.



وأضاف أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها

عوامل رئيسة تحدد من خلالها لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود



وكشف أن اللجنة تعتمد في تسعير المنتجات البترولية علي 3 مدخلات رئيسية وهم

أسعار النفط العالمية

أسعار صرف الدولار الأمريكى

أعباء التداول

ولفت إلى أن الجدول الزمني لاجتماعات لجنة التسعير حيث تنعقد كل ثلاثة أشهر، وتُصدر قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية



أسعار الوقود وفق آخر تسعير

وفقًا لآخر تحديث صادر عن اللجنة في أكتوبر 2024، فإن أسعار المنتجات البترولية المعمول بها حاليًا هي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/م³

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

أبرز قرارات اللجنة الأخيرة

في أكتوبر 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 7% و17%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.



وفي تصريحات سابقة لوزير المالية الذي اكد أن مراجعة أسعار الوقود تتم بناءً على متغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير بدائل تخفف من تأثير أي زيادات محتملة على المواطنين.

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