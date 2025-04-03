الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بعد الرسوم الجمركية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الخميس وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية أكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، بما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

بورصة الذهب بعد رسوم ترامب الجمركية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3145.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.18 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3170.70 دولار.

وأعلن ترامب يوم الأربعاء إنه سيفرض تعريفات جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يفاقم حربا تجارية تهز الأسواق العالمية بالفعل وتربك حلفاء واشنطن.

وأكدت إدارة ترامب أيضا أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر في الثالث من أبريل وأن رسوما على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو.



ترامب: سنحارب من يحاربنا

وقال ترامب مساء الأربعاء خلال الإعلان عن الرسوم الجمركية إن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية»، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%» معقبا: «لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا».

وأكد ترامب أن «الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا في الميزانية، لكن العصر الذهبي لأميركا سيعود من جديد، والأسعار ستنخفض أمام المستهلكين خلال الفترة المقبلة».

وتابع أن «الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وستفرض رسوما جمركية على الصين بنسبة 34% وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%».

وقال: «سنفرض رسوما جمركية بنسبة 31% على الواردات من سويسرا، ورسوما جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان»، مطالبا «باقي الدول بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية حتى نعاملهم بالمثل».

وشدد ترمب على أن «الرسوم الجمركية الأمريكية ليست انتقامية».



ارتفاعات قياسية للذهب

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي. وقفزت أسعاره بأكثر من 19 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن على خلفية الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 33.61 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 975.93 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 964.56 دولار.



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