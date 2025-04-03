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رياضة

بعد الفوز على إيفرتون، كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

اقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

ورفع ليفربول رصيده بعد فوزه الأخير على إيفرتون، إلى 73 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويتفوق ليفربول على أقرب منافسيه فريق أرسنال صاحب الوصافة بـ12 نقطة، حيث يمتلك الأخير 61 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها حتى الآن.

ورقميا، بات أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه فريق أرسنال هو 85 نقطة، وهو ما يعني حاجة ليفربول إلى 13 نقطة فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

يشار إلى أن ليفربول (+43) يتقدم في الوقت الحالي في عامل فارق الأهداف على حساب أرسنال (+30)، ما يلجأ إليه الطرفان لحسم هوية بطل الدوري الإنجليزي، حال تساويهما في عدد النقاط.

وودع ليفربول كل المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، باستثناء الدوري الإنجليزي.

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