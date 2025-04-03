الخميس 03 أبريل 2025
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6 درجات مرة واحدة، الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من ظاهرة مقلقة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تترواح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الأحد المقبل يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

 

حالة الطقس اليوم الخميس، ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

حالة الطقس غدًا الخميس 3-4-2025 بوادي النطرون


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18
 

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