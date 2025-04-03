بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على مصر، حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزمة التعريفات الجمركية، والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده، مؤكدا أنه يقوم بذلك لجعل بلاده في المقدمة وشعبه في وضع أفضل بخفض الدين وتعزيز الخزانة الأمريكية، وإنعاش الشركات.



وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: سوف نفرض رسوما جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع بينما تفرض الدول الأخرى رسوما بـ200 إلى 400%، إذ أن العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي الأحادي الجانب.

وأعلن دونالد ترامب، سياسة تعريفة جمركية جديدة شاملة، بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة.

ورصد الإحصاء حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 والذى سوف نستعرضه خلال السطور التالية



ورصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بين مصر وأمريكا إلى 3.525 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 2.69 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع 31%.

1.694 مليار دولار صادرات مصر إلى أمريكا خلال 9 أشهر

واستحوذت أمريكا على 5.2% من إجمالي صادرات مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا نحو 1.694 مليار دولار مقابل 1.495 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنمو 13.3%

158.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2024

وبلغت صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 158.1 مليون دولار خلال سبتمبر 2024، مقابل 144.439 مليون دولار بنمو 9.5%.

واستحوذت أمريكا على 6.8% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2024”.

أهم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية



1- قفزت قيمة صادرات مصر من لدائن ومصنوعاتها إلى أمريكا لنحو 53.743 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2024 مقابل 20.47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 162.5%

2- سجلت صادرات الملابس وتوابعها من مصنرات ارتفاعا بنسبة 22.3% لتسجل 331 مليون دولار في مقابل 270.752 مليون دولار

3- ارتفاع قيمة صادرات مصر من محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بنسبة 21.3% لتبلغ 83.136 مليون دولار مقابل 68.526 مليون دولار

4- ارتفعت صادرات ملابس وتوابعها من غير المصنرات بنسبة 7% لتسجل 537.842 مليون دولار في مقابل 502.664 مليون دولار

5- تراجعت من سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية بنسبة 1.5% لتسجل 90.362 مليون دولار في مقابل 91.756 مليون دولار.

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