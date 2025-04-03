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محافظات

احتفت بها أنجلينا جولي، تعليم الكبار بالمنوفية تنعى "الحاجة زبيدة" أيقونة محو الأمية في مصر

الحاجة زبيدة
الحاجة زبيدة

نعت هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنوفية، برئاسة سحر سويلم مدير الفرع، السيدة زبيدة الصعيدي، والتي حصلت على شهادة محو الأمية في عمر السابعة والثمانين، بعد أن توفيت عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأكدت الهيئة في بيانها أن السيدة زبيدة هي أيقونة محو الأمية والنموذج الملهم وتركت خلفها قصة كفاح وتحدٍ لكل من فاته قطار العلم، حيث أصبحت قصتها حديث وسائل الإعلام، واحتفت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية باعتبارها نموذجًا يحتذى به في الإرادة والعزيمة.

أكبر سيدة تحصل على شهادة محو الأمية

وأكدت الهيئة أن قصة كفاحها نالت إعجاب وسائل الإعلام المصرية والعالمية، فلم تكن حياة السيدة زبيدة سهلة لكنها استطاعت بإرادتها وكفاحها تحدي الظروف وتحقيق حلمها وفي أيامها الأخيرة تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، إلا أن القدر لم يمهلها كثيرًا لتفارق الحياة ولكنت بقيت سيرتها وقصة كفاحها أنها امرأة كسرت القيود وصنعت مجدها رغم التحديات.

الحاجة زبيدة
الحاجة زبيدة

وأوضحت أن المئات من أهالي القرية اجتمعوا لتشييع جنازتها بمشهد يليق بامرأة تحدت الظروف والصعاب وسط دعوات جميع الأهالي بالرحمة والمغفرة والتقدير لما قدمته من دروس في المثابرة.

واختتمت الهيئة بيانها: "تنعى سحر علي سويلم مدير عام فرع تعليم الكبار بالمنوفية وجميع العاملين بالفرع رحيل السيدة زبيدة عبد العال الصعيدي بنت قرية دكما، سائلين المولى لها الرحمة والمغفرة ولأهلها الصبر والسلوان".

وشيّع مئات الأهالي في قرية دكما في مركز شبين الكوم جنازة الحاجة زبيدة، التي وافتها المنية إثر وعكة صحية مفاجئة، إذ نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وتوفيت بعد يومٍ من حجزها. وُوري جثمانها الثرى في مقابر عائلتها بالقرية.


وكانت الحاجة زبيدة قد أصبحت رمزًا للعزيمة والإصرار بعد حصولها على شهادة محو الأمية في سنّ متقدمة عام 2023، مما جعلها مصدر إلهام للكثيرين.


وقد نالت تكريمًا من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة المنوفية، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة محليًا ودوليًا، حيث أصبحت أيقونة لمحو الأمية في مصر.

واحتفت النجمة العالمية أنجلينا جولي بالحاجة زبيدة بعد حصولها على شهادة محو الأمية في سن الـ87 عاما.

ونشرت أنجلينا جولي صورة السيدة زبيدة في خاصية إستوري عبر حسابها بموقع إنستجرام كنموذج ملهم لجمهورها وتأكيدا على أن التعليم لا يتوقف عند سن بعينه.

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محافظة المنوفية زبيدة الصعيدي المنوفية شبين الكوم

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