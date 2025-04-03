تشييع جثمان إيناس النجار في مسقط رأسها بمدينة صفاقس التونسية (فيديو)

إيناس النجار، شيعت جنازة الفنانة الراحلة إيناس النجار بمقابر الأسرة بمدينة صفاقس في تونس.

تشييع جثمان الفنانة إيناس النجار

وشاركت الفنانة منة جلال عبر حسابها على "فيسبوك" مقطع فيديو من مراسم تشييع الفنانة إيناس النجار، وكتبت: “الله يرحمك يا إيناس وينور قبرك يا حبيبتي.. جنازة إيناس من بلدها صفاقس في تونس”.

سوار النجار تنعي شقيقتها



كانت الفنانة سوار النجار قد نعت شقيقتها الراحلة بإحساس عميق من الحزن في أول أيام عيد الفطر، معبرة عن الألم الكبير لفقدانها.

وكتبت عبر "فيسبوك": روحي راحت مني خلاص.. في الجنة يا ملاكي.. خلاص بقيت نصف واحد من غير نص تاني.. آه قلبي اتقطع عليك يا روح روحي.. الله يصبرني على فراقك يا كبدى.. عروس الجنة إيناس سلميلي على بابا.

نقابة المهن التمثيلية في مصر تنعى إيناس النجار



أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانًا نعت فيه الفنانة إيناس النجار، حيث جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة إيناس النجار.

وأضاف البيان: نتقدم لأسرتها بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محطات بارزة في مشوار إيناس النجار الفني



إيناس النجار، الممثلة التونسية التي ولدت في مدينة صفاقس، بدأت مشوارها الفني بالظهور في فيديو كليب للفنان بهاء سلطان.

ولاحقًا اكتشفها المخرج محمد النجار وأسند إليها دورًا في فيلم "ميدو مشاكل"، ثم شاركت في أفلام مثل "بحبك وأنا كمان" و"علي سبايسي"؛ كما تركت بصمة في أعمال درامية منها "يتربى في عزو" و"علي مبارك".

مرض إيناس النجار



أصيبت الفنانة إيناس النجار، قبل وفاتها بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.