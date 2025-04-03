مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات والمواجهات القوية في مختلف الدوريات والبطولات أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي × توتنهام - 9 مساء | بي إن سبورتس 1

مباريات اليوم في أمم أفريقيا للناشئين

الكاميرون × جنوب أفريقيا - 4 عصرا | بي إن سبورت 6

أوغندا × تنزانيا - 7 مساء | بي إن سبورت 8

مصر × بوركينا فاسو - 7 مساء | بي إن سبورت 6

زامبيا × المغرب - 10 مساء | بي إن سبورت 6

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