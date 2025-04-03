الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

تشيلسي وتوتنهام،
تشيلسي وتوتنهام، فيتو

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات والمواجهات القوية في مختلف الدوريات والبطولات أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي × توتنهام - 9 مساء | بي إن سبورتس 1

مباريات اليوم في أمم أفريقيا للناشئين

الكاميرون × جنوب أفريقيا - 4 عصرا | بي إن سبورت 6

أوغندا × تنزانيا - 7 مساء | بي إن سبورت 8

مصر × بوركينا فاسو - 7 مساء | بي إن سبورت 6

زامبيا × المغرب - 10 مساء | بي إن سبورت 6

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي كأس الأمم الأفريقية للناشئين تشيلسي توتنهام مصر

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، عمر مرموش أفضل لاعب في مواجهة السيتي وليستر

الدوري الإنجليزي، ليفربول يفوز على إيفرتون في الديربي بهدف جوتا

تعادل ساوثهامبتون وكريستال بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز على برينتفورد 1/2 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على مصر، حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا

نائب محافظ الغربية يزور مصاب سيرك طنطا ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة (صور)

بنسبة 10%، ترامب يفرض رسوما جمركية على مصر والسعودية والإمارات

تحمّلوا الضربة، واشنطن تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

أيام قليلة ومن بينها مصر، البيت الأبيض يحدد موعد تنفيذ قرار ترامب بفرض رسوم جمركية

انخفاض يصل لـ 35 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

منوعات

المزيد

مواطن يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بإعطائه عيدية

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية