مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات والمواجهات القوية في مختلف الدوريات والبطولات أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
تشيلسي × توتنهام - 9 مساء | بي إن سبورتس 1
مباريات اليوم في أمم أفريقيا للناشئين
الكاميرون × جنوب أفريقيا - 4 عصرا | بي إن سبورت 6
أوغندا × تنزانيا - 7 مساء | بي إن سبورت 8
مصر × بوركينا فاسو - 7 مساء | بي إن سبورت 6
زامبيا × المغرب - 10 مساء | بي إن سبورت 6
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا