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خارج الحدود

مسؤول في الناتو: واشنطن تضر بالحلف وتشكل خطرا عليه

واشنطن والناتو، فيتو
واشنطن والناتو، فيتو

ذكرت "فرانس برس" نقلا عن دبلوماسيين أن موقف الولايات المتحدة من حلف الأطلسي يضر بأسس التحالف، وأن التقارب الاستراتيجي المحتمل مع روسيا سيشكل مشكلة كبيرة له.

ضربة جديدة على أسس التحالف

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي في الناتو قوله: "من المؤكد أن مستوى التفاؤل يتراجع. لم تتخذ الولايات المتحدة أي قرارات ملموسة بعد، لكن يبدو أن كل يوم يمر، يلقي بضربة جديدة على أسس التحالف".

التحسن التكتيكي في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا

وبحسب الوكالة فإن مفاوضات واشنطن مع موسكو تثير مخاوف في التحالف من التقارب بينهما. وكما أشار دبلوماسي آخر، فإن التحسن التكتيكي في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قد يكون مقبولا.

وأضاف: "إذا كان هذا تحولا استراتيجيا، فإنه بطبيعة الحال يمثل مشكلة كبيرة".

زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا بسبب مساهمتها المنخفضة في قدرة حلف شمال الأطلسي الدفاعية، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط حتى الآن لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.
 

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