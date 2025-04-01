الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء الكندي يهدد الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية ضد المنتجات الكندية في 2 أبريل الجاري.

رئيس الوزراء الكندي يهدد الولايات المتحدة 


وقال كارني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الكندي الرسمي: "سنرد بإجراءات انتقامية في حال فُرضت قيود جديدة على كندا غدا".

txt

رئيس وزراء كندا الجديد يعارض التعاون مع روسيا في القطب الشمالي


وأشار كارني في وقت سابق، إلى أن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي هجوم مباشر على اقتصاد كندا".

وأكد مارك كارني أن الحرب التجارية تضر بالأمريكيين، مشيرا إلى أن ثقة المستهلك الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وكان كارني قد أعلن سابقا عن إنشاء "صندوق استجابة استراتيجية" بقيمة ملياري دولار كندي (1.4 مليار دولار أمريكي) لحماية الوظائف الكندية في قطاع السيارات المتأثرة برسوم ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء الكندي الولايات المتحدة رسوما جمركية كندا ترامب

مواد متعلقة

رئيس وزراء كندا الجديد يعارض التعاون مع روسيا في القطب الشمالي

رئيس وزراء كندا: أمريكا لم تعد شريكا موثوقا به وزمن تعاوننا الوثيق معها "انتهى"

الأكثر قراءة

ترامب يعلن إجراء مكالمة مع الرئيس السيسي اليوم

إمام مسجد بالإسماعيلية يوضح حقيقة فيديو لعب طفل بالبالون بعد صلاة العيد (صور)

سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات في العيد

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

السيسي وترامب يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

بن شرقي يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

العائلات تتصدر المشهد، لقطات من احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك في الحدائق

الرسم على الوجه بالألوان، أبرز مظاهر احتفال الأطفال بعيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

هل للإنسان توبة بعد وقوعه في أكبر المعاصي؟. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

المزيد
الجريدة الرسمية