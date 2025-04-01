رئيس الوزراء الكندي يهدد الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية ضد المنتجات الكندية في 2 أبريل الجاري.

رئيس الوزراء الكندي يهدد الولايات المتحدة



وقال كارني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الكندي الرسمي: "سنرد بإجراءات انتقامية في حال فُرضت قيود جديدة على كندا غدا".



وأشار كارني في وقت سابق، إلى أن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي هجوم مباشر على اقتصاد كندا".

وأكد مارك كارني أن الحرب التجارية تضر بالأمريكيين، مشيرا إلى أن ثقة المستهلك الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وكان كارني قد أعلن سابقا عن إنشاء "صندوق استجابة استراتيجية" بقيمة ملياري دولار كندي (1.4 مليار دولار أمريكي) لحماية الوظائف الكندية في قطاع السيارات المتأثرة برسوم ترامب.

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