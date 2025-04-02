الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

إحداها عربية، إدارة ترامب تتفاوض مع دول في آسيا وإفريقيا لترحيل المهاجرين إليها

لافتة في شيكاغو تناهض
لافتة في شيكاغو تناهض سياسة ترامب في ترحيل المهاجرين

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجهات جديدة لترحيل المهاجرين المخالفين من الولايات المتحدة، بسبب تلكؤ دولهم الأصلية في استقبالهم.


ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة ترامب تجري مفاوضات مع دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية كوسوفو - غير المعترف بها جزئيا - لاستقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "يبحث المسؤولون عن وجهات جديدة لإرسال المهاجرين الذين تريد الولايات المتحدة ترحيلهم، لكن دولهم الأصلية إما تبطئ في استعادتهم أو ترفض ذلك تماما."

وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تُجري مناقشات مع عدة دول، منها ليبيا ورواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو، على أمل الحصول على موافقتها، ربما مقابل مكاسب مالية أو سياسية.

وفقا للمصادر، تسعى السلطات الأمريكية أيضا إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من دول أمريكا اللاتينية لاعتبارها "دولا آمنة" يمكن طلب اللجوء فيها. 

وأوضح المطلعون أن محادثات تجري حاليا مع هندوراس وكوستاريكا حول مثل هذه الصفقات.

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