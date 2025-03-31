الولايات المتحدة تتوجه لإدارة الشرع بـ 4 طلبات

قالت الخارجية الأمريكية، الإثنين: إن الولايات المتحدة تأمل أن يكون الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خطوة إيجابية في رؤية سوريا شاملة وتمثيلية.

وأضافت أنه "على السلطات المؤقتة السورية أن تعلن بشكل كامل رفضها للإرهاب وأن تقمعه، وتستبعد الإرهابيين الأجانب من المناصب الحكومية".

وتابعت: "يجب أن تمنع السلطات السورية المؤقتة إيران وحلفائها من استغلال الأراضي السوري".

وأكدت الخارجية الأميركية أنه "على السلطات السورية اتخاذ خطوات ذات معنى في التخلص من أسلحة الأسد الكيميائية".

وفي ظل ما تشهده سوريا من صعوبات، تنحصر التساؤلات بشأن مدى قدرة الرئيس السوري الانتقالي الشرع على تحقيق الخرق اللازم الذي يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وسط شروط دولية مطلوبة لمد جسور الثقة والدعم.

وأعلن الشرع، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مؤكدا عزم البلاد متعهدا بحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

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