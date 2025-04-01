أخبار الفن اليوم: ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان.. سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء إجازات الأعياد.. فاطمة عيد تكشف قصة رفضها التعاون مع محمد عبد الوهاب

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي:

في خطوة صادمة لعشاق السينما، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز .



وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا: "نظرًا للظروف الخارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل على الفيلم"

كشفت الفنانة ليلى طاهر، تفاصيل رفضها المشاركة في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، وقالت ليلى طاهر خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"تلقيت اتصالا من سمير خفاجي للمشاركة كبديلة لسهير البابلي في إعادة عرض المسرحية، بسبب سفر الفنانة الراحلة وعدم تواجدها، فرفضت ذلك وقلت له:"المسرحية مش بتاعتي دي بتاعت سهير البابلي ولو كان من الأول كنت عملتها، فقاللي أصل هي مش موجودة، فكان ردى إن الناس حبيتها بسهير مينفعش اعملها بعديها".

أوضح الفنان سامح حسين حقيقة مطالبته بإلغاء إجازات الأعياد.



وكتب سامح حسين في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: جمهوري الحبيب.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. بناء على طلبكم؛ والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الأجازات في الأعياد؛ الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة.. أنا زيكم بحب الأجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله.

وأضاف: الأجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة.. كل الموضوع إني تمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دي كلها أجازة؛ لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية؛ وعلى فكرة احنا بنحب الأجازة علشان بنشتغل؛ أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الأجازة.. الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير.. يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة.

أكد الفنان أكرم حسني ، أن مسلسل الكابتن الذي قدمه في رمضان 2025، كان معروضا عليه منذ 4 سنوات، ولكنه كان متخوفا من التجربة، مشيرا إلي أن العمل يحتوي علي الكثير من الفانتازيا

وأضاف أكرم حسني في تصريحات تلفيزيونية:"اتحمست للفكرة لأني بحب الكوميديا اللي بيكون فيها بين السطور معاني لطيفة".

وأكد أكرم حسني، أن هناك بينه وبين المنتج كريم أبو ذكري كيميا، مؤكدا أنه في البداية كان يقرر عدم خوضه لموسم رمضان لهذا العام، ولكنه تحمس لفكرة الكابتن وتواصل مع كريم ليبدآ التنفيذ

أكدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أن صديقتها المقربة الراحلة إيناس النجار كانت تشعر بالحزن خلال الفترة الأخيرة في حياتها بسبب قصة حب فاشلة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية في آخر أيامها.

وقالت “دومينيك” في تصريح خاص لـ"فيتو":" إيناس النجار كانت وردة في الفن وكل الناس بتحبها، وهي ماكنتش تستاهل كده، وماتت بسبب أن قلبها أتفقع لأنها إنسانة حساسة جدا، وزوجها السابق لم يكن يقدرها وفقع قلبها ومرارتها هي ضحية الحب، مشوفتهاش يوم مبسوطة بسبب الحب.

وأضافت:" صاحبتي قلبها طاهر وطلع لها راجل سام فقع لها المرارة، وتوقفت وظائف الكبد، هي كانت بتحب كل الناس ولكن كانت تمر بحالة حزن كبيرة، وهي لم تكن تستاهل كل ما جرى لها الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، كانت تستاهل راجل جدع معها.

أعربت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها بنجاح مسلسل إش إش مع مي عمر، والذي عرض في رمضان 2025، مؤكدة أنها حظيت بإشادات قوية على دورها في العمل.

وقالت “شيماء" خلال لقائها على قناة “المشهد”:" الفضل كله من بعد ربنا يرجع لـ محمد سامي، والإفيهات في المسلسل كان هو اللي قايلها، لأني كنت رايحة مش عايزة أقول إفيهات، مضيفة:" محمد سامي وداني حتة عمري ما كنت أتخيل أني أكون فيها.

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول مسلسل “وتقابل حبيب”، وخاصة شخصية فارس التي قدمها ضمن أحداث العمل.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه كان متخوفا من تقديم هذه الشخصية، في بداية الأمر، ولكن بعد الإطلاع عليها وجد أنها ستقلب موازين العمل.

فاطمة عيد، كشفت المطربة الشعبية فاطمة عيد، كواليس رفضها التعاون مع شركة “صوت الفن” التي كان يملكها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وأوضحت فاطمة عيد، خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"تواصلت مع الشركة ولكن فرضت شروطًا تتعلق بتوفير ملحنين مثل الراحل محمد الموجي وسيد مكاوي، ولكنهم رفضوا وكان ردهم علي: "لأ دا احنا كده هنخسر". وتعقب:"هما كانوا عايزين الملحن اللي ياخد الليلة من بابها ويكون بأجر معقول إنما الموجي بياخد أجر كبير".

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