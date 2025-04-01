تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

في خطوة صادمة لعشاق السينما، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز .



وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا: "نظرًا للظروف الخارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل على الفيلم".

وأضاف أنه سيتم تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير.

وأثار الخبر العديد من رواد السوشيال ميديا ومتابعيه حول ما إذا كان حقيقيا أم أنه ربما أن يكون “كذبه ابريل”.

ونشر تركي آل الشيخ، صورا توضح تفاصيل الحادث الذي وقع داخل موقع تصوير فيلم the seven dogs وظهر فيها أحمد عز علي الأرض بعد انفجار كبير

وعلق علي الصور قائلا:" صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم أحمد عز... سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزياده ٢٥٪؜ نظرًا للمجهود الكبير في الشهور الماضية... وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

يذكر أن كريم عبد العزيز عرض مؤخرا مسرحية "الباشا"، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها إلى جانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.

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