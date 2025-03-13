ليلى طاهر، دخلت الفن من باب الصحافة.. تألقت في الأعمال الدينية والتاريخية.. كواليس وجبة السحور المسمومة.. وحكاية الطقوس الرمضانية الخاصة جدًّا

ليلى طاهر، فنانة من الزمن الجميل، ولدت في مثل هذا اليوم 13 مارس عام 1942، جميلة جميلات السينما المصرية، عملت مع أجيال متعددة من الممثلين والمخرجين والمؤلفين، بدأت في الاذاعة واكتشفها رمسيس نجيب في فيلم "أبو حديد"، من أشهر أفلامها: الأيدى الناعمة والناصر صلاح الدين، وفى الدراما عائلة شلش.

وتألقت ليلى طاهر في الأعمال الدينية والتاريخية الرمضانية التي كان يذاع معظمها خلال شهر رمضان، لإجادتها اللغة العربية الفصحى، ومن أشهر أعمالها الدينية “محمد رسول الله” و”محمد رسول الإنسانية” و”لا إله إلا الله” والقضاء في الإسلام، وغيرها.

بكالوريوس خدمة اجتماعية



اسمها شرويت مصطفى فهمي ـ الشهيرة بـ ليلى طاهر ـ والدها من أصول تركية، حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وكان من المفترض أن تعمل أخصائية اجتماعية كما كان يخطط والديها إلا أنها قررت الاتجاه للفن أثناء دراستها بالمعهد، فعملت عضو بفريق التمثيل في جميع المراحل الدراسية وخلال فترة الجامعة شاركت في أسبوع شباب الجامعات بالمسرح.

مذيعة فى مجلة التليفزيون



بدأت ليلى طاهر مسيرتها الفنية من خلال العمل كمذيعة مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ أحد أهم وأوائل مخرجي التليفزيون والذي ساعدها وشجعها وأهلها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة، كان من أبرزها برنامج مجلة التليفزيون، الذي استمر تقديمه فترة طويلة.

الجميلة ليلى طاهر



وتحكي الفنانة ليلى طاهر عن بداياتها وتقول: إن الصحافة كانت سببا في دخولها التمثيل ومعرفة المخرج رمسيس نجيب بها، حيث اكتشف المنتج الكبير نادية لطفي ثم أنا في فيلم "أبو حديد" حيث كان يبحث عن بطلة وجه جديد وتواصل معي وطلب مقابلتي، ولم أستطع إخبار والدتي أو عائلتي الذين طالبوني باستكمال التعليم أولا ثم التمثيل لكني أقنعت والدتي. فكانت تعول الأسرة بعد وفاة والدها إلى أن اقتنعت في النهاية.

ليلى طاهر فى مسلسل محمد رسول الانسانية



عن طقوسها فى شهر رمضان تقول الفنانة ليلى طاهر إنها تقسم يومها في هذا الشهر نهارا وليلا، في البداية قراءة القران الكريم والصلاة في مواقيتها مع ورد يوميا تؤديه منذ سنوات بجانب الأدعية والتسابيح وذلك في نهار رمضان، وفى المساء يتكرر ذلك مرة أخرى منذ العشاء وصلاة التراويح حتى أذان الفجر، حيث عرف عن الفنانة ليلى طاهر كما صرحت أكثر من مرة أنها تمتلك خلوة خاصة بها لقراءة القران تقعد فيها مع نفسها خاصة في الشهر الكريم؛ لأن هذه الخلوة تساعدها على ختم القران الكريم أربع مرات في رمضان.

الفنانة ليلى طاهر بعد الاعتزال



وفي صورة نادرة للفنانة الجميلة ليلى طاهر زمان نشرتها مجلة الكواكب تحت عنوان " رمضان بالأبيض والأسود" عام 1972 وهي تشتري الفول، وتمسك ليلى طاهر بـ "مغرفة الفول " وتغرف الفول من القدرة استعدادا لتناول السحور في موقف دمه خفيف، فهي تفضل تناول الفول بالسمن مع البيض المقلي والزبادي، وهى تقول دائما: إن مائدة الإفطار أيضا لا تخلو من طبق الفول.

كانت تقوم بنفسها بإعداد طبق الفول



يقول الخبر المصاحب للصورة التي تعرض ليلى طاهر مع قدرة الفول: الآن وجبة السحور أصبحت شيئا مقدسا استعدادا للصيام، فإن الممثلة ليلى طاهر تحرص على وجبة السحور ويعتبر طبق الفول المدمس هو الطبق الأساسي على مائدة سحورها. ومن شدة حبها للفول كانت تتفنن في صنعه بطرق مختلفة، مرة باللحم ومرة بالشعرية وغيرها من إضافات، كما كانت تشترط على كل من يدعوها للإفطار في رمضان أن يكون طبق الفول حاضرا على المائدة، وكان أصدقاؤها في كثير من الأحيان ينتظرونها حتى تقوم بنفسها بإعداد طبق الفول.



الا انها تعرضت لموقف سيئ جدا في شهر رمضان، مازالت تذكره وتقول إنها أثناء زيارتها لإحدى صديقاتها دخلت المطبخ لإعداد طبقها المفضل، إلا أنها استعانت بزجاجة صبغة اليود على اعتبار أنها صوص يوضع على الفول وكانت النتيجة إصابة جميع حضور وجبة السحور بحالة تسمم، ومن يومها أعلنت أنها لن تقوم بنفسها بإعداد طبق الفول أبدا.

الفنانة ليلى طاهر



عن مجمل مشوارها الفنى تقول ليلى طاهر لــ فيتو: لم أقدم يوما عملا إلا وكنت مقتنعة به وأحببته، ولو أن هناك دورا لم أقتنع به لا أقدمه أبدا، لأنني لم أمثل يوما من أجل المال أو الشهرة، وإنما أمثل لأنني أحب التمثيل، وبالتالي فكل الأعمال التي قدمتها كانت عن حب وكنت على ثقة بأنها ستنال حب الجمهور أيضا.

كسبت محبة الناس



وأضافت ليلى طاهر: أن الفن أخذ كفايته خلاص، وكسبت منه محبة الناس، وهذه هي أعظم وأكبر هدية حصلت عليها في حياتي، ولا نية للعودة إلى بلاتوهات التصوير مرة أخرى، حيث استمتع بحياتي الاجتماعية الآن بين أسرتي وأحفادي، وأذهب للنادي أحيانا، في الماضي كان العمل يأخذ كل وقتي، لكن الآن أنا أقضي كل الوقت بين الأحفاد، هم نور عيني، وكل شيء جميل بالنسبة لي حاليا ووصلت درجة الحب بيني وبينهم إلى الصداقة.

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