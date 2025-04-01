سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات في العيد

أوضح الفنان سامح حسين حقيقة مطالبته بإلغاء إجازات الأعياد.

وكتب سامح حسين في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: جمهوري الحبيب.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. بناء على طلبكم؛ والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الأجازات في الأعياد؛ الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة.. أنا زيكم بحب الأجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله.

الإجازة نعمة من ربنا

وأضاف: الأجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة.. كل الموضوع إني تمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دي كلها أجازة؛ لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية؛ وعلى فكرة احنا بنحب الأجازة علشان بنشتغل؛ أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الأجازة.. الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير.. يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة.

ومن ناحية أخري كان، عبد الرحمن هيبة، كاتب ومؤلف برنامج "قطايف"، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان/ رد على منتقدي الفنان سامح حسين بسبب تصريحاته في احتفالية عيد الفطر، بحضور أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية، والتي قال فيها: "احنا شعب أبهر العالم بقدرته العجيبة على الضحك في أصعب المواقف وربنا خلقنا كده بنحب الضحك والفرحة، والعيد فرحة، ويا رب يكتر أفراحنا، بس مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات وورانا شغل كتير أوي".

وقال "هيبة"، في دفاعه عن الفنان سامح حسين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كلمتين لوجه الله وللمهتمين بالحقيقة والإنصاف، طول الشهر والناس بتنتقد سامح حسين وبتقوله اتكلم عن غزة، ولما طلع اتكلم عن غزة في مجمل كلامه عن الشهـ.ـداء قدام رئيس الجمهورية في يوم العيد، الناس سابت كل حاجة قالها ومسكت في إفيه رماه عشان يكسر جدية الموضوع (بما إننا في العيد يعني) وهووووب هات الراجل اللي طلعناه السما طول شهر رمضان عشان ننزله الأرض دلوقتِ في العيد".

وأضاف: "كل اللي الراجل قاله ربنا يكتر أعيادنا (يعني يرزقنا بأيام جميلة نحتفل بيها طول السنة) ومش لازم ناخدها كلها إجازات، دا إفيه أقصى هجوم ممكن توجهه ليه إنك تقول عليه ما بيضحكش، أو إفيه قديم، لكن إني أشوف كل التقطيع دا في الراجل، وسب وطعن ولعن، علشان هزر بكلمة (والهزار بالمناسبة كان في سياقه الطبيعي) فدا تحفز أنا مش فاهم سببه بصراحة".

وأوضح: "هعمل أكتر حاجة بكرهها في حياتي يا جماعة للمرة التانية وهشرح إفيه اتقال على سبيل الهزار، والهزار فقط وانا شاهد على الكلام دا وربنا يعلم اني بقول الحقيقة"، مضيفًا: "سامح ما كانش يقصد أننا نلغي الإجازات ولا أي حاجة من الكلام اللي بشوفه طول النهار دا، سامح كان بيقول ربنا يكتر أعيادنا، ومش لازم ناخدها كلها إجازات، يقصد الأعياد اللي لسه هتكتر، اللي بيتمناها، مش الأعياد الحالية".

وتابع: "ولو إنه كلام بديهي بس محتاج أشرحه تاني للأسف، علشان أنا شايف واحد أعرفه شخصيًّا واشتغلت معاه، ومشوفتش منه غير كل أخلاق وتواضع واحترام، ومن أول لحظة نجحت فيها التجربة دي لحد دلوقتي سامح مكلمنيش مرة من غير ما يحذرني من الغرور، ومن إننا ننسى فضل ربنا علينا، أو نعمل أي حاجة تغضبه، يعز عليا أوي أشوف كل الهجوم والتطاول دا عليه، لأنه ميستاهلش كدا، والكلام دا زي ما قلت في أول البوست موجه للمهتمين بالحق والإنصاف، واللي معندهمش مشكلة يغيروا فكرتهم لو عرفوا الحقيقة، أما المتحفزين للهجوم أنا ماليش كلام معاهم لأن مفيش أي حاجة هتغير موقفهم، وكل حرف انا كتبته في البوست دا أنا مسؤول عنه مسؤولية تامة، والله على ما أقول شهيد، وكل سنة وحضراتكم طيبين".

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