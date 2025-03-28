كريم عبد العزيز يكشف مفاجأة عن موعد عرض "المشروع إكس"

كشف النجم كريم عبد العزيز موعد عرض أحدث أعماله السينمائية، الذي يحمل اسم "المشروع إكس".

ونشر كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة من الفيلم تجمعه بالنجم إياد نصار، والنجمة ياسمين صبري، والفنان أحمد غزي، وكتب في التعليق: "فيلم (المشروع X).. مايو 2025 إن شاء الله".

كريم عبد العزيز وإياد نصار وياسمين صبري وأحمد عز

وخلال الفترة الماضية، انشغل كريم عبد العزيز في تصوير أحدث أعماله السينمائية، لكن الفيلم كان يحمل اسم "الأرض السوداء".

ونشر كريم عبد العزيز في نوفمبر الماضي صورة تجمعه مع فريق العمل وياسمين صبري وإياد نصار مع مخرج العمل بيتر ميمي وهو في وسط البحر في يخت، وكتب: "فيلم الأرض السوداء.. كيميت، عيد الأضحى 2025.. يارب يعجبكم.. دعواتكم".

الأخبار التي تم تدوالها في الفترة الماضية أشارت إلى أن الفيلم يدور حول "يوسف"، وهو ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.

وكشفت ياسمين صبري في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أنها تجسد في الفيلم دور غطاسة، وأضافت: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".

كواليس فيلم الأرض السوداء أو المشروع إكس

من ناحية أخرى، انشغل كريم عبد العزيز خلال الفترة الماضية في تصوير فيلم The Seven Dogs، ويشاركه البطولة النجم أحمد عز.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

يذكر أن كريم عبد العزيز عرض مؤخرا مسرحية "الباشا"، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها إلى جانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.

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