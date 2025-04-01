الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

فاطمة عيد تكشف قصة رفضها التعاون مع محمد عبد الوهاب

الفنانة فاطمة عيد،
الفنانة فاطمة عيد، فيتو

فاطمة عيد، كشفت المطربة الشعبية فاطمة عيد، كواليس رفضها التعاون مع شركة “صوت الفن” التي كان يملكها الموسيقار  محمد عبد الوهاب.


شروط شركة محمد عبد الوهاب 

وأوضحت فاطمة عيد، خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"تواصلت مع الشركة ولكن فرضت شروطًا تتعلق بتوفير ملحنين مثل الراحل محمد الموجي وسيد مكاوي، ولكنهم رفضوا وكان ردهم علي: "لأ دا احنا كده هنخسر". وتعقب:"هما كانوا عايزين الملحن اللي ياخد الليلة من بابها ويكون بأجر معقول إنما الموجي بياخد أجر كبير".


رفضت عرض محمد عبد الوهاب لإنتاج شركته لأغانيك؟

رحبت ولكنهم تقاعسوا في توفير الملحنين الذين رغبت في العمل معهم لذلك لم أوقع للشركة، وفي الحقيقة أن الله لم يحرمني بعد ذلك في التعاون مع محمد الموجي وسيد مكاوي وعمار الشريعي وكمال الطويل  وكبار الملحنين الذين رغبت في العمل معهم ولا يوجد ملحن كبير إلا وقدم لي لحنًا مميزًا.

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فاطمة عيد شركة “صوت الفن الموسيقار محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد الموجي

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