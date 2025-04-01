الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

شيماء سيف عن مسلسل إش إش: محمد سامي خلاني في حتة تانية (فيديو)

شيماء سيف، فيتو
شيماء سيف، فيتو

أعربت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها بنجاح مسلسل إش إش مع مي عمر، والذي عرض في رمضان 2025، مؤكدة أنها حظيت بإشادات قوية على دورها في العمل.

وقالت “شيماء" خلال لقائها على قناة “المشهد”:" الفضل كله من بعد ربنا يرجع لـ محمد سامي، والإفيهات في المسلسل كان هو اللي قايلها، لأني كنت رايحة مش عايزة أقول إفيهات، مضيفة:" محمد سامي وداني حتة عمري ما كنت أتخيل أني أكون فيها.

شيماء سيف في مسلسل إش إش 

وأكدت شيماء خلال اللقاء، أنها تحب الفنانة انتصار بشكل كبير، قائلة:" أنا بحبها وهي ممثلة قديرة وعملت الدور فظيع، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خلافات بينهما مطلقا.

سر عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

وعادت الفنانة شيماء سيف إلى زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد انفصال استمر قرابة شهر.

ونشر محمد كارتر صورة تجمعه بشيماء وعلق عليها قائلًا: “اللهم ألِّف بين قلوبنا وأصلِّح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني”.

كما كشفت الفنانة شيماء سيف، عن فنانة شهيرة وراء رجوعها لزوجها محمد كارتر، وذلك بعد دقائق من نشر الفنانة يسرا رسالة تهنئة إلى “شيماء وكارتر” بمناسبة عودتهما.

 

رسالة تهنئة من الفنانة يسرا إلى شيماء سيف وكارتر

وقالت يسرا عبر خاصية "القصص المصورة" في حسابها بمنصة "إنستجرام" في رسالة تهنئة الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر: حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض، ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر... بحبكوا أوي.

تهنئة يسرا لم تمر مرور الكرام على شيماء سيف لتكشف مفاجأة غير متوقعة في ردها على الرسالة، كاشفة عن دور الفنانة الكبيرة في عودتها إلى زوجها.

وأعادت شيماء سيف نشر تهنئة يسرا عبر حسابها قائلة: أنتِ السبب بعد ربنا في رجوعنا، ربنا يخليكِ ليَّ يا قلبي، ويا حظ من في حياته قلب زي قلبك، بحبك قد العالم.

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الفنانة شيماء سيف شيماء سيف مسلسل إش إش شيماء سيف في مسلسل إش إش

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