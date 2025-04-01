الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أكرم حسني: كنت متخوفًا من مسلسل الكابتن والفانتازيا تحدٍ كبير (فيديو)

الفنان أكرم حسني،
الفنان أكرم حسني، فيتو

أكد الفنان  أكرم حسني ،  أن مسلسل الكابتن الذي قدمه في رمضان 2025، كان معروضا عليه منذ  4 سنوات، ولكنه كان متخوفا من التجربة، مشيرا إلي أن العمل يحتوي علي الكثير من الفانتازيا 

أكرم حسني مسلسل الكابتن 

وأضاف أكرم حسني في تصريحات تلفيزيونية:"اتحمست للفكرة لأني بحب الكوميديا اللي بيكون فيها بين السطور معاني لطيفة".

وأكد أكرم حسني، أن هناك بينه وبين المنتج كريم أبو ذكري كيميا، مؤكدا أنه في البداية كان يقرر عدم خوضه لموسم رمضان لهذا العام، ولكنه تحمس لفكرة الكابتن وتواصل مع كريم ليبدآ التنفيذ 

جدير بالذكر أن مسلسل الكابتن من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد لاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا، متصدرة التريند، وسط إشادات الجمهور والنقاد على حد سواء.

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