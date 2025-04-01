أكرم حسني: كنت متخوفًا من مسلسل الكابتن والفانتازيا تحدٍ كبير (فيديو)

أكد الفنان أكرم حسني ، أن مسلسل الكابتن الذي قدمه في رمضان 2025، كان معروضا عليه منذ 4 سنوات، ولكنه كان متخوفا من التجربة، مشيرا إلي أن العمل يحتوي علي الكثير من الفانتازيا

أكرم حسني مسلسل الكابتن

وأضاف أكرم حسني في تصريحات تلفيزيونية:"اتحمست للفكرة لأني بحب الكوميديا اللي بيكون فيها بين السطور معاني لطيفة".

وأكد أكرم حسني، أن هناك بينه وبين المنتج كريم أبو ذكري كيميا، مؤكدا أنه في البداية كان يقرر عدم خوضه لموسم رمضان لهذا العام، ولكنه تحمس لفكرة الكابتن وتواصل مع كريم ليبدآ التنفيذ

جدير بالذكر أن مسلسل الكابتن من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد لاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا، متصدرة التريند، وسط إشادات الجمهور والنقاد على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.