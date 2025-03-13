حكايات موسيقار الأجيال في رمضان.. محمد عبد الوهاب ارتبط بصوت الشيخ محمد رفعت وكان يحاكيه.. واظب على رفع أذاني الفجر والمغرب من مئذنة الشعراني.. ورهن ساعته ومعطفه مقابل وجبة إفطار في باريس

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عبقرية موسيقية ورائد من رواد الموسيقى والغناء ولد فى مثل هذا اليوم 13 مارس عام 1902 بشارع الشعرانى حى باب الشعرية، وكان لا يحب الاحتفاء بيوم ميلاده لدرجة أنه كان يعتبره أتعس يوم فى العام لأنه كان يتمنى أن يظل شابا يستمتع بالحياة، رحل عام 1991.

منذ صباه أعجب محمد عبد الوهاب بصوت الشيخ رفعت وكان يتعقبه فى كل مكان لسماعه حتى أن الشيخ رفعت سمعه ذات مرة يقلده فتنبأ له بمستقبل عظيم، لكنه وعن طريق المخرج فؤاد الجزايرلى اتجه إلى الموسيقى والغناء حتى أصبح أشهر ملحني القرن العشرين وأهداه الرئيس السادات الدكتوراة الفخرية واختاره الرئيس مبارك عضوا بمجلس الشورى.

مع سيد درويش كانت البداية

كانت بداية شهرة محمد عبد الوهاب مع الموسيقار سيد درويش مغنيا فى مسرحيته الباروكة وشهرزاد، استمر مطربًا وملحنًا وممثلًا، وقام بالتلحين لمعظم مطربي ومطربات جيله والجيل الذي يليه فلحن لعبد الحليم حافظ ووردة وفايزة أحمد ونجاة، وأم كلثوم حين لحن لها أغنية أنت عمرى ذلك التعاون الذى سمي بلقاء السحاب.

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

حصل الموسيقار محمد عبد الوهاب على عدة ألقاب منها: الأستاذ، البلبل، أمير الطرب، زعيم المجددين، الموسيقار، كروان الشرق، مطرب الصبا والجمال، موسيقار الأجيال، اللواء، وصاحب الاسطوانة البلاتينية وغيرها، منحه مجمع اللغة العربية عام 1975 لقب الموسيقار العربي الأول ومنحته جمعية المؤلفين بباريس عام 1983 لقب الفنان العالمي.

ذكريات موسيقار الأجيال مع رمضان

وللموسيقار محمد عبد الوهاب ذكريات جميلة وعجيبة فى شهر رمضان حكى عنها فى مجلة آخر ساعة عام 1955 منها أنه عشق فى رمضان الوقوف على مئذنة مسجد الشعرانى وهو صغيرا للأذان لصلاة الفجر والمغرب فى رمضان تماما مثلما فعل صالح عبد الحى الذى اعتلى مئذنة الحسين للأذان فى رمضان.

عبد الوهاب فى بداياته

أيضا فى شهر رمضان اشترى الموسيقار محمد عبد الوهاب أرضا بشارع فؤاد الأول وبنى عليها عمارة ضخمة ستة ادوار عام 1952، تتكون من شقق ومكاتب ومحلات أسفل العمارة، أطلق عليها اسم " الجندول" نسبة الى أحد أغانيه بهذا الاسم تكلف بناء الجندول 100 ألف جنيه كان قد اقترضها من بنك مصر وسددها على أقساط.

وجاء افتتاح العمارة فى رمضان عام 1946، فأقام الموسيقار محمد عبد الوهاب سهرة سحور فى بيته دعى إليها أصدقاءه، منهم الشاعران كامل الشناوي، وصالح جودت، والإذاعي طاهر أبو زيد، الذي قام في هذه الليلة بتسجيل السهرة لإذاعة فقراتها بالراديو، ومع تناول الطعام والعزف على العود وغنى عبد الوهاب أغنية " الحبيب للهجر مال" لسيد درويش، وألقى كامل الشناوي قصيدة عدت يا يوم مولدي، ويومها قام عبد الوهاب بنفسه بتحضير السحور للضيوف فى وجود زوجته إقبال نصار ومحمد فوزى ومديحة يسرى وشادية متقمصا شخصية بائع الفول والطعمية.

فول وفلافل الجندول

أعجب عبد الوهاب بهيئة بائع الفول والطعمية حتى أنه اقترح على أصدقائه بدلا من تأجير المحال الموجودة أسفل العمارة أن يفتتح فيها محلا كبيرا لبيع سندوتشات الفول والطعمية التي يقول عنها إن رائحة الطعمية"تلخلخ ركبتى"وهى أحلى وأطعم من الكباب ويسمى المحل "فول وفلافل الجندول"،وانتهت السهرة بالسحور على الفول المدمس والزبادي وطبلة المسحراتي.

يرهن ساعته ومعطفه مقابل وجبة إفطار فى باريس

وقد تعرض محمد عبد الوهاب أيضا لموقف فى باريس أثناء شهر رمضان، وكما نشرت مجلة الكواكب عام 1962 أنه ذهب إلى باريس لإجراء فحوصات فى شهر رمضان، وكان لا يحمل معه عملة فرنسية بل معه شيكا بمبلغ يقضى به حاجته فى باريس كان مقررا صرفه فى اليوم التالى إلا أنه راحت عليه نومه وفات ميعاد البنك، ولم يستطع الصرف وكان صائما، فذهب إلى أحد مقاهى الرصيف فى باريس بشارع الشانزليزيه لعل أحد المصريين يتعرف عليه هناك يقترض منه مبلغًا من المال إلى أن يتمكن من صرف الشيك فلم يوفق، ثم ذهب إلى مطعم شرقي يملكه أحد معارفه المصريين بجوار جامع باريس، وهناك جلس على مائدة الإفطار وطلب الكثير من الأطعمة المتنوعة، وراح يأكل بثقة وهو مطمئن بأن صاحب المطعم سوف يظهر ويرحب به ويخرجه من مأزقه. لكن المفاجأة التي صدمته هي أن صاحب المطعم لم يكن موجودًا دون جدوى فقدم ساعته ومعطفه رهنا لجرسون المطعم لكن كانت المفاجأة ان الجرسون مصرى الذى احتفى به وقال له " اعتبر الحساب مدفوعا " وصرف الشيك فى اليوم التالى وكافأ جميع جرسونات المطعم.

موسيقار الأجيال

موقف آخر تعرض له موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حين تعاقد معه أحد المتعهدين على الغناء فى إحدى مدن الصعيد فى شهر رمضان وفى سرادق كبير وأمام أكثر من ألفي شخص من الأعيان والأثرياء بدأ عبد الوهاب الغناء، لكن اعترضه أحد الحضور مطالبا بأعلى صوته أن يلقى عبد الوهاب تواشيح دينية لأننا فى شهر كريم بدلا من كلام الحب والهجر والخصام وانقلب السرادق بين مؤيد ومعارض ورفعت الأسلحة مما اضطر عبد الوهاب وهو يرتعد خوفا لإنقاذ الموقف إلى غناء تواشيح لشيوخ قدامى.

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