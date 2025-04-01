أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ترامب.. تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تسعى مصر بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية إلى تسريع الاكتشافات النفطية في مناطق الامتيازات الرئيسية وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والصحراء الغربية، لزيادة الاحتياطيات من النفط والغاز من خلال إجراء عدة مزايدات عالمية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف.

شنت مديرية التموين بالسويس حملات رقابية مكثفة خلال على الأسواق، لضمان انتظام الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب البلاد.

يبحث عدد كبير من الطلاب عبر محركات البحث المختلفة عن موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية، وموعد بدء الدراسة بها.

واصل معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية جهوده خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استمر في استقبال وفحص العينات من مختلف المحافظات، حيث تم استقبال وفحص عينات من مزارع دجاج التسمين لما يزيد عن ٢٥٠ ألف طائر لتشخيص المشاكل الحقلية وإصدار تقارير ما قبل البيع.

تلقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا عن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الوزارة، حيث وصل عدد البلاغات إلي 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى.

أعلنت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، استمرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم، خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.

بحث الرئيس السيسي ونظيره الأمريكى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.

هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

كشفت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن بعض الحقائق الغذائية الهامة حول الجرجير، حيث أكدت أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية تجعله من أفضل الخضروات الورقية التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي اليومي.

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن أسباب عدم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مجمعًا مساء اليوم الثلاثاء من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

تغلق وزارة العمل باب التقديم علي فرص عمل في عدد من الوظائف في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والانشاءات،بدولة خليجية غدًا الأربعاء.

يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس حول، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025.

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