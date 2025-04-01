أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ترامب.. تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
مصدر: الاكتشافات البترولية وتعافي الإنتاج تساهم في عودة مصر للتصدير العام المقبل
تسعى مصر بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية إلى تسريع الاكتشافات النفطية في مناطق الامتيازات الرئيسية وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والصحراء الغربية، لزيادة الاحتياطيات من النفط والغاز من خلال إجراء عدة مزايدات عالمية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف.
تحرير محاضر ضد مخابز تموينية ومحال تجارية خلال حملات رقابية على أسواق السويس
شنت مديرية التموين بالسويس حملات رقابية مكثفة خلال على الأسواق، لضمان انتظام الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر
تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب البلاد.
موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية وبدء الدراسة
يبحث عدد كبير من الطلاب عبر محركات البحث المختلفة عن موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية، وموعد بدء الدراسة بها.
صحة الحيوان يستقبل 250 ألف عينة من مزارع الدواجن خلال ثاني أيام عيد الفطر
واصل معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية جهوده خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استمر في استقبال وفحص العينات من مختلف المحافظات، حيث تم استقبال وفحص عينات من مزارع دجاج التسمين لما يزيد عن ٢٥٠ ألف طائر لتشخيص المشاكل الحقلية وإصدار تقارير ما قبل البيع.
الكهرباء: التعامل مع 2.3 مليون بلاغ وطلب للحصول علي الخدمات خلال الشهور الماضية
تلقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا عن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الوزارة، حيث وصل عدد البلاغات إلي 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى.
الصحة: استمرار صرف الألبان الصناعية المدعمة خلال إجازة عيد الفطر
أعلنت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، استمرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم، خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.
السيسي وترامب يبحثان تطورات الأوضاع في الملاحة بالبحر الأحمر ووقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف
بحث الرئيس السيسي ونظيره الأمريكى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.
ترامب يهنئ السيسي بعيد الفطر، والرئيسان يؤكدان قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.
أغنى من البرتقال في فيتامين C، زراعة الجيزة تكشف فوائد مذهلة عن الجرجير
كشفت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن بعض الحقائق الغذائية الهامة حول الجرجير، حيث أكدت أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية تجعله من أفضل الخضروات الورقية التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي اليومي.
أسباب عدم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن أسباب عدم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
التنمية المحلية: التصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمحافظات
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مجمعًا مساء اليوم الثلاثاء من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.
غدًا.. غلق باب التقديم على 643 فرصة عمل بدولة خليجية
تغلق وزارة العمل باب التقديم علي فرص عمل في عدد من الوظائف في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والانشاءات،بدولة خليجية غدًا الأربعاء.
عدد أيام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025
يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس حول، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025.
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