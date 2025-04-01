مصدر: الاكتشافات البترولية وتعافي الإنتاج تساهم في عودة مصر للتصدير العام المقبل

تسعى مصر بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية إلى تسريع الاكتشافات النفطية في مناطق الامتيازات الرئيسية وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والصحراء الغربية، لزيادة الاحتياطيات من النفط والغاز من خلال إجراء عدة مزايدات عالمية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف.

سداد مديونيات شركات البترول الأجنبية

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية علي جذب استثمارات أجنبية جديدة وخاصة بعد قيام الحكومة بسداد جزء كبير من مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر وارتفت الاستثمارات في أصول الغاز البحرية لـ6.1 مليار دولار.

ووضعت وزارة البترول 20 بئرًا جديدة للغاز على خريطة الإنتاج وللاكتشافات البحرية دور رئيسي في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ونجح قطاع البترول في الوصول إلى أكبر اكتشافاته للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل

وواجه قطاع البترول في الفترات السابقة تراجعا كبيرا في إنتاج الغاز الطبيعي تزامنا مع انخفاض "طبيعي" في إنتاج أكبر حقل غاز بالبلاد (حقل ظهر).

وتحركت وزارة البترول علي عدة محاور كثفت فيها العمل على اكتشاف المزيد من الآبار وجذب شركات النفط العالمية.

وقال مصدر بوزارة البترول " لفيتو " إنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب في نهاية العام المقبل، مقابل 70 مليار متر مكعب في عام 2021

وأشار إلى إن الاكتشافات البحرية كلمة السر في ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب في عام 2021، مقابل 42 مليار متر مكعب خلال 2016.

وشهدت مصر زيادة باستثمارات قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في الحقول البحرية إلى 6.1 مليار دولار في 2019، مقابل 3.4 مليار دولار في 2014.



وفي ذات السياق أكد أن اكتشاف حقل نرجس مؤخرًا في منطقة دلتا النيل البحرية أدى إلى اهتمام شركات النفط للتنقيب في المناطق المجاورة له مثل شرق بورسعيد.

حفر 30 بئرا استكشافيا في البحر المتوسط ودلتا النيل

وتخطط وزارة البترول لحفر ما يقرب من 30 بئرًا استكشافية في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل خلال العامين المقبلين، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار.

و بالتوازي تعمل مصر على تطوير حقول غاز نرجس وساتيس ونور في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لحقل شرق دمنهور الواقع في دلتا النيل.



كما تعمل على اتخاذ تدابير لتعزيز الإنتاج من حقولها البحرية المنتجة، ومن ضمنها التخطيط لاستثمار نحو 1.2 مليار دولار للصيانة والحفر في حقل ظهر.

الاكتشافات الحديثة رفعت الاحتياطي من المواد البترولية

وأوضح تقرير لوزارة البترول أن الاكتشافات الجديدة أسفرت عن إضافة احتياطيات جديدة حوالي 65 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات (37) مليون برميل زيت خام، 28 مليون برميل متكثفات وحوالي 2100 بليون قدم ۳ غاز.

وأشار التقرير، إلى زيادة عدد أجهزة الحفر إلى 136 جهاز خلال العام (118 أرضى، 18 بحرى في الحفر والإصلاح والإكمال مقارنة بالعام السابق حيث تم الاستعانة بـ 127جهاز.

وفي بداية عام 2024 تم إضافة جديدة لاكتشافات قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى رغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، إلا أن تلك الصناعة الحيوية نجحت من خلال جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة

وعمل قطاع البترول المصرى بوضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار فى مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP 27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى ومعرض أيجبس الأخير .

علاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كل مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازي مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).

تعافي الإنتاج والعودة للتصدير

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة: اننا في مرحلة، تعافي قطاع البترول وزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة قدرتها على التصدير قريبا مؤكدا أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسة التحفيز التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها بحفر آبار استكشافية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز.

وأكد مدبولي، أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت حفر 105 آبار جديدة 10 منها للغاز الطبيعي، ما أضاف للإنتاج المحلي من الزيت الخام 64 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى زيادة 271 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح أن هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها توفير ما يعادل 1.5 مليار دولار كانت توجه للاستيراد خلال 6 أشهر، مؤكدا أن مصر قادرة في وقت قريب على العودة إلى تصدير الغاز للخارج.

وأشار إلى ما أعلنته شركات عالمية عاملة في مصر، قائلا إن شركة "بي بي" أعلنت نجاح الحفر واستكمال البئرين في منطقة حقل غاز ريفين، حيث سيدخلان الإنتاج في شهر فبراير المقبل، كما أعلنت شركة إكسون موبيل حول بئر استكشافي غرب البحر المتوسط.

وذكر مدبولي، أن منطقة غرب المتوسط "جديدة تماما" ولم تشهد أعمال حفر استكشافي من قبل، ما يضيف هذه المنطقة إلى الدلتا وشرق المتوسط في استخراج الغاز الطبيعي.

تطوير حقل ظهر

وحول حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الأكبر في البحر المتوسط، قال إن شركة "إيني" الإيطالية ستستأنف عمليات الحفر وتطوير الإنتاج في الحقل بنهاية شهر يناير الجاري، بحسب الخطط الموضوعة.

وأشار إلى الاتفاق المصري القبرصي على استقدام الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر، لإعادة تصديره إلى الخارج، بالإضافة إلى استخدام جزء منه في السوق المحلي.

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