الصحة: استمرار صرف الألبان الصناعية المدعمة خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، استمرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم، خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.

انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة التي تم اختيارها للعمل خلال فترة الإجازة بواقع منفذ بكل إدارة صحية، بالتنسيق مع مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية

تقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج خلال فترة الإجازة

وأكدت انتظام العمل بالمنشأت التي تم اختيارها لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج خلال فترة الإجازة بواقع (2 مركز بكل محافظة عدا القاهرة والجيزة 4 مراكز).



كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن مواعيد العمل بالوحدات الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ يوم السبت 29 من شهر مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، في إطار الحرص على انتظام تقديم خدمات الرعاية الأساسية خلال تلك الفترة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية تقدم جميع خدماتها الأساسية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، فيما عدا منشآت المرحلة الأولى من مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأساسية والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بينما تعمل منشآت المرحلة الثانية من الثانية صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى استمرار العمل في مكاتب الصحة حتى الخامسة مساءً.



وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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