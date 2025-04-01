الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

حالة الطقس
حالة الطقس
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تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على جنوب البلاد


وناشدت الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

 

أخبار مصر: تحذير عاجل من الأرصاد، مؤلف برنامج قطايف يدافع عن سامح حسين، أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة

الصعيد يسجل 39 درجة مئوية، حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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