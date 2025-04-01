موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية وبدء الدراسة

يبحث عدد كبير من الطلاب عبر محركات البحث المختلفة عن موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية، وموعد بدء الدراسة بها.

جامعة القاهرة الأهلية

وكشفت جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة الأهلية سوف تضم 14 كلية، و21 برنامجا قابلة للزيادة وسيتم بدء الدراسة بها في أكتوبر 2025.

موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية

وأوضحت جامعة القاهرة أنه سيتم فتح باب التسجيل المبكر ببرامج الجامعة في شهر مايو 2025، وأن يقوم الطلاب الراغبون فى الإلتحاق بالقطاع الطبي والهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية بسداد رسم إستمارة التسجيل المبكر للإلتحاق بتلك البرامج، على أن يعقب ذلك استكمال الاجراءات من خلال مكتب تنسيق للقبول وسداد المصروفات الدراسية المقررة بكل قطاع، وسوف يتم تفعيل كود فوري لخدمة التسجيل المبكر قبل بدء مرحلة التسجيل المبكر على موقع خدمات الدفع الالكتروني للجامعة الأهلية.

وأوضحت أنه تم استحداث لوائح دراسية جديدة نظرًا لتنوع التخصصات والدراسات البينية، ووضع خطة موسعة لتعزيز الشراكات الدولية لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل، وتربط الأكاديميا بالصناعة وقطاع الأعمال، ولكي يصبح لجامعة القاهرة الأهلية ترتيب داخل التصنيفات الدولية خلال 5 سنوات قادمة.

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