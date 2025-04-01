الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

أسباب عدم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل
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كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن أسباب عدم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة التأمين الصحي الشامل أن تعميم المنظومة على جميع المحافظات لن يستغرق سنوات طويلة كما يدعي البعض.

 

وأوضحت هيئة التأمين الصحي الشامل أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها.

 

معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية 

 

 وأكدت أنه ستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.

أشارت الهيئة أنها بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن

 

اوضحت  أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والاسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.

 

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