تحرير محاضر ضد مخابز تموينية ومحال تجارية خلال حملات رقابية على أسواق السويس

شنت مديرية التموين بالسويس حملات رقابية مكثفة خلال على الأسواق، لضمان انتظام الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

رقابة مشددة وجولات ميدانية

وحرصت مديرية التموين على متابعة غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التموينية داخل المحافظة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مكثفة شملت المخابز البلدية، للتحقق من جودة الخبز والتزام المخابز بالأوزان القانونية والمواصفات المعتمدة بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية للتأكد من عملها بكامل طاقتها خلال الإجازات ومدى توافر السلع الأساسية.

كما شنت حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات، ومتابعة توافر المواد البترولية بجميع المناطق، خاصة الطرق السريعة والمناطق السياحية، وضمان عدم وجود أي ازدحام أو اختناقات إلى جانب الأسواق والمحال التجارية، لمراقبة جودة السلع المطروحة، وضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تجاوزات بحق المستهلكين.

نتائج الحملات التموينية بالسويس

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين، أبرزها:

5 محاضر لمخالفات تصرف في حصص الدقيق المدعم بكمية 16 شيكارة.

7 محاضر لنقص وزن الرغيف.

6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

1 محضر لتجميع دقيق مدعم (شيكارة واحدة).

1 محضر لعدم إعطاء بون الصرف بالمخابز.

4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

1 محضر لتوقف مخبز بدون إذن مسبق.

9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق التجارية.

6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأسواق.

استمرار الجهود لضبط الأسواق

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس أنها مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق، وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات تموينية بجودة عالية.

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