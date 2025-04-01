الكهرباء: التعامل مع 2.3 مليون بلاغ وطلب للحصول علي الخدمات خلال الشهور الماضية

تلقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا عن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الوزارة، حيث وصل عدد البلاغات إلي 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى.

تعامل وزارة الكهرباء مع شكاوي المواطنين

وشمل التقرير مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين وتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين، وكذلك الفرق الفنية لمتابعة تأمين التغذية ومنع التعدي على التيار والوصلات المخالفة ومراجعة قنوات التواصل المختلفة لمنظومة الشكاوى والتي تتضمن البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعي وتطبيقي (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء)، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة إلى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين.

أوضح التقرير تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير وسائل الحصول عليها من قبل المواطنين من خلال 465 مركزا للخدمة من بينهم 161 مركزا مطورا بالهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

خدمات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وأشار إلي أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والخدمات التى يتم تقديمها من خلال توفير عدد 9 سيارات متنقلة يتم الدفع بها إلى مختلف المناطق، والتي قدمت ما يقرب من 91181 خدمة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الدور الفعال في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات، وتمت الإشارة إلى الخدمات التى يجرى تقديمها إلى ذوى الهمم واطلاق برنامج للتعريف بالخدمات المقدمة لهم واستخدام تطبيق واصل للصم والمكفوفين.

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