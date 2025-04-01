صحة الحيوان يستقبل 250 ألف عينة من مزارع الدواجن خلال ثاني أيام عيد الفطر

واصل معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية جهوده خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استمر في استقبال وفحص العينات من مختلف المحافظات، حيث تم استقبال وفحص عينات من مزارع دجاج التسمين لما يزيد عن ٢٥٠ ألف طائر لتشخيص المشاكل الحقلية وإصدار تقارير ما قبل البيع.

كما تم فحص عينات مماثلة لحوالي 20 ألف طن أغذية ذات أصل حيواني للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك قبل طرحها للأسواق و فحص حوالي 25 ألف عينة لمتابعة مزارع الدواجن في المناطق الخالية من انفلونزا الطيور وذلك بالمعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني.

كما استقبل معهد بحوث صحة الحيوان بميناء الإسكندرية العينات من حوالي ٥٠ رسالة واردة من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وتم فحصها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى قبل طرحها وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير غذاء آمن للمواطنين.

وتابعت الدكتورة سماح عيد، استمرار العمل بمعامل المعهد التزاما من المعهد ومعاملة بإجراء الفحوص المعملية وإصدار النتائج في موعدها للمواطنين والمربيين ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات.

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