يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس حول، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، عدد ايام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025.

عدد أيام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025

وحول عدد ايام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025 فإن الإجازات الرسمية للموظفين في شهر أبريل تشمل ما يلي:



- يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 أبريل 2025 و2 إبريل 2025 ضمن إجازة عيد الفطر.

- يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 هو إجازة عيد شم النسيم.

- يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

وتصل إجازات شهر أبريل 2025 إلى 11 يوم، بما في ذلك يومي العطلة الأسبوعية “الجمعة، والسبت”، ونستعرضها على النحو التالي:

الأحد 30 مارس 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.

الاثنين 1 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.

الاثنين 2 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.

الجمعة 4 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

السبت 5 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

الجمعة 11 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

السبت 12 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

الجمعة 18 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

السبت 19 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء 1982 وعطلة نهاية الأسبوع.

السبت 26 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

عدد ايام إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025، فيتو

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.