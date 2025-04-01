الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غدًا.. غلق باب التقديم على 643 فرصة عمل بدولة خليجية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

تغلق وزارة العمل باب التقديم علي فرص عمل في عدد من الوظائف في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والانشاءات،بدولة خليجية غدًا الأربعاء.

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران  السبت الماضي، عن فتح باب التقديم على 643 فرص عمل وفرتها الوزارة في إحدي الشركات المتخصصة في المقاولات والانشاءات،بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.

 

وقال الوزير: إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والادارة العامة للتشغيل 

 

فرص العمل المطلوبة 

 

وأوضح أن المهن المطلوبة عبارة عن: 25 مهندس مدني براتب شهري 82 ألف جنيه مصري، و 50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري، و200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري، و200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق شاحنة، براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق عمومي أليات، براتب 32800 جنيه مصري، و5 كاتب إدخال بيانات، براتب 32800 جنيه مصري، و10 أمين مخزن "مستودع"، براتب 41 ألف جنيه مصري، و3 باحث قانوني، براتب 82 ألف جنيه مصري.

 

الشروط والمزايا المقدمة

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن الشروط والمزايا المقدمة هي أن السن من 22 إلى 55 سنة، والمؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة، ولغات، وفترة اختبار وفقا لقانون العمل، وأن العقد حكومي ومدته سنتان، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات، والإجازات طبقا لقانون العمل. وقالت: إن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج مكاتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل قانون العمل فرص عمل

مواد متعلقة

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" حول التشغيل

وزارة العمل: إحالة موظف تلقى أموالًا من مواطن إلى النيابة

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

وزارة الطاقة السورية تعلن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

منوعات

المزيد

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية