الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

أمريكا: سندعم تايوان أمام الضغوط العسكرية الصينية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إنها ستدعم تايوان أمام الضغوط العسكرية الصينية.

تصاعد التوترات بين الصين وتايوان 

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصعيد الصين لتكتيكات الترهيب العسكري لا يؤدي إلا تفاقم التوترات.

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الصين تحذر: استقلال تايوان يعني الحرب

ويأتي ذلك بعدما أطلقت الصين تدريبات عسكرية كبيرة حول جزيرة تايوان.

وحذرت الصين، اليوم الثلاثاء، من أن الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان قد تؤدي إلى اندلاع حرب، وذلك بُعيد إطلاقها حول الجزيرة مناورات عسكرية كبرى. 

وقال تشو فنجليان المتحدّث باسم مكتب شؤون تايوان، الهيئة المولجة الإشراف على سياسات الحزب الشيوعي الصيني تجاه تايوان، إنّ استقلال تايوان يعني الحرب، والدفع باتجاه استقلال تايوان يعني دفع سكان تايوان إلى وضع خطير لنزاع مسلَّح.

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