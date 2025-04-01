الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

الصين تحذر: استقلال تايوان يعني الحرب

الصين، فيتو
الصين، فيتو

حذرت الصين، اليوم الثلاثاء، من أن الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان قد تؤدي إلى اندلاع حرب، وذلك بُعيد إطلاقها حول الجزيرة مناورات عسكرية كبرى.

وقال تشو فنغليان المتحدّث باسم مكتب شؤون تايوان، الهيئة المولجة الإشراف على سياسات الحزب الشيوعي الصيني تجاه تايوان، إنّ استقلال تايوان يعني الحرب، والدفع باتجاه استقلال تايوان يعني دفع سكان تايوان إلى وضع خطير لنزاع مسلَّح.

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الصين تايوان مكتب شؤون تايوان الحزب الشيوعي الصيني

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