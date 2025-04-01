الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

أنباء عن اغتيال قيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أفادت وسائل إعلام في لبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة معوض بـ الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد سمع سكان بيروت طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية صباح الثلاثاء، وأيضًا سماع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف “قيادي في حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن يوم الجمعة أولى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن أنهى وقف إطلاق نار هش في نوفمبر  حربًا استمرت عامًا بين إسرائيل وحزب الله.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق صاروخين، الجمعة، من جنوب لبنان بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ في أول عملية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. ونفى حزب الله "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخين من جنوب لبنان.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر حدًّا لحرب بين حزب الله وإسرائيل استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.

ونصّ اتفاق الهدنة على سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترًا من الحدود، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير، أبقت إسرائيل قواتها في خمسة مرتفعات إستراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.

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بيروت الضاحية الجنوبية منطقة معوض حزب الله حماس جنوب لبنان

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