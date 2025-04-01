أنباء عن اغتيال قيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

أفادت وسائل إعلام في لبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة معوض بـ الضاحية الجنوبية لبيروت.

غارة اسرائيلية على #الضاحية_الجنوبية الان ودون سابق انذار pic.twitter.com/IU8iT4Jcvg — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) April 1, 2025

وقد سمع سكان بيروت طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية صباح الثلاثاء، وأيضًا سماع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف “قيادي في حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

عاجل.. سماع دوي انفجار كبير في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت pic.twitter.com/5M20IWkPyD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 1, 2025

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن يوم الجمعة أولى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن أنهى وقف إطلاق نار هش في نوفمبر حربًا استمرت عامًا بين إسرائيل وحزب الله.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق صاروخين، الجمعة، من جنوب لبنان بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ في أول عملية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. ونفى حزب الله "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخين من جنوب لبنان.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر حدًّا لحرب بين حزب الله وإسرائيل استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.

ونصّ اتفاق الهدنة على سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترًا من الحدود، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير، أبقت إسرائيل قواتها في خمسة مرتفعات إستراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.

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