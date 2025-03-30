نابولي يفوز على ميلان 2ـ1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي علي نظيره ميلان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق نابولي كل من: ماتيو بوليتانو في الدقيقة الثانية، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 19.

وجاء هدف ميلان الوحيد عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة 84.

واضاع سانتياجو خيمينيز ركلة جزاء لصالح ميلان في الدقيقة 69.

تشكيل ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

ماينان - ووكر - جابيا - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - بوندو - بوليسيتش - ريندرز - فيليكس - أبراهام.

تشكيل نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ميريت - دي لورينزو - رحماني - بونجورنو - بوليتانو - جليمور - لوبوتكا - أنجويسا - أوليفيرا - نيريس - لوكاكو.

ترتيب نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نابولي المركز الثاني برصيد 64 نقطة فيما ياتي ميلان في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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