إنتر ميلان يفوز على أودينيزي 1/2 ويعزز صدارة الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق إنتر ميلان ضد أودينيزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب جيوسيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، لحساب الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان، ماركو أرناوتوفيتش وفراتيسي في الدقيقتين 13 و27، بينما أحرز عمر سوليه هدف أودينيزي في الدقيقة 71.

ودفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان بالثنائي ماركو أرناوتوفيتش وماركوس تورام في الهجوم، فيما شارك فراتسي على حساب باريلا.

تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي

يان سومير، بنجامين بافارد، أتشيربي، أوجوستو، دارميان، فراتيسي، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، ديماركو، ماركوس تورام، أرناوتوفيتش.

تشكيل أودينيزي أمام إنتر ميلان

أوكوي، كريستنسن، بيول، سوليه، إهيزيبو، آرثر عطا، كارلستروم، لوفريتش، كامارا، إيكيلينكامب، لوكا.

ترتيب إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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