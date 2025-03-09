نابولي يفوز على فيورنتينا 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على نظيره فيورنتينا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي الأول عن طريق اللاعب روميلو لوكاكو في الدقيقة 25، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب جياكومو راسبادوري بالدقيقة 59، وقلص النتيجة لـ فيورنتينا ألبرت جودموندسون في الدقيقة 69.

تشكيل نابولي ضد فيورنتينا

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو

في خط الوسط: بوليتانو، جليمور، لوبتكا، سكوت مكتومناي، سبينازولا

في خط الهجوم: روميلو لوكاكو، راسبادوري.

تشكيل فيورنتينا ضد نابولي

ترتيب نابولي وفيورنتينا

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي للنقطة 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 45 في المركز السابع.

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